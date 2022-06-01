Москва, 1 июня, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Идеология России должна быть сформулирована в принципах, которые поддерживает подавляющее большинство граждан России, и такие принципы можно свести к двум положениям. Об этом 1 июня заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе на тему «Россия: какой образ будущего отвечает целям национального развития?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе на тему «Россия: какой образ будущего отвечает целям национального развития?» в пресс-центре ИА REGNUM

«Предлагая свой ответ, какой должна быть идеология, чему должны быть подчинены цели национального развития, я скажу, что я придумал только два пункта. Первое — суверенитет и независимость. Для чего служит и экономический протекционизм. Независимость экономическая, отсутствие спекулятивной раздачи нашей собственности — отняли у нас золотвалютных резервов на 300 млрд долларов и до сих пор не чихнули, потому что они уже были там», — заявил Колеров.

«Мы большая и богатая страна. Если мы не будем собой торговать в розницу, мы победим», — подчеркнул он.

Второй пункт, по его мнению, состоит в идеалах социальной справедливости.

«Наше государство — социальное государство. Современный капитализм уже социал-либеральный, социальная политика существует в мире уже 150 лет. По убеждению я социалист. Но кого-то мой социализм может пугать. Хорошо — не пугайтесь, не надо. Обеспечьте нам социальную справедливость, и всё будет хорошо. Равенство шансов. Против коммерциализации бюджетной сферы. Бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, достойные пенсии. Это тот реальный практический социализм, который мы стыдливо можем называть социальной справедливостью», — пояснил Колеров.

Читайте также: Так исчерпан ли лимит на революции? Итоги опроса ИА REGNUM