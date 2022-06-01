Боровск, Калужская область, , 16:54 — REGNUM В Калужской области бывший заместитель начальника уголовного розыска ОМВД России по Боровскому району обвинён в получении мелкой взятки, сообщили 1 июня корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона

Взятка Prokuror-kaluga.ru

Следствием установлено, что обвиняемый предложил предпринимателю, занимавшемуся незаконным сбором и переработкой лома черных и цветных металлов, заплатить ему пять тысяч рублей за молчание и покровительство. Предприниматель на такие условия согласился и передал полицейскому деньги.

Уголовное дело направлено в суд. Бывшему работнику уголовного розыска грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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