Боровск, Калужская область, 1 июня, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Калужской области бывший заместитель начальника уголовного розыска ОМВД России по Боровскому району обвинён в получении мелкой взятки, сообщили 1 июня корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона

Prokuror-kaluga.ru Взятка

Следствием установлено, что обвиняемый предложил предпринимателю, занимавшемуся незаконным сбором и переработкой лома черных и цветных металлов, заплатить ему пять тысяч рублей за молчание и покровительство. Предприниматель на такие условия согласился и передал полицейскому деньги.

Уголовное дело направлено в суд. Бывшему работнику уголовного розыска грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.