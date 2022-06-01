Тбилиси, 1 июня 2022, 19:26 — REGNUM Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили крайне негативно отреагировал на недавнее заявление Европейской народной партии по Грузии, сообщает 1 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Шалва Папуашвили
Шалва Папуашвили
Parliament.ge

Папуашвили сказал, что заявление ЕНП является частью кампании грузинской оппозиции, направленной на то, чтобы помешать Грузии получить статус кандидата на членство в Европейском союзе. В этой связи он отметил, что заявление ЕНП на самом деле было подготовлено оппозиционным «Единым национальным движением» Грузии.

Спикер считает, что политическая повестка дня ЕНД и всей грузинской оппозиции игнорирует интересы страны и грузинского народа.

Папуашвили назвал пустое место, демонстративно зарезервированное за экс-президентом Михаилом Саакашвили, «насмешкой над фундаментальными европейскими ценностями, идеей справедливости, желанием грузинского народа вершить правосудие и правлением закона».

Напомним, что на съезде ЕНП было принято заявление, в котором было сказано, что Грузия находится под «неформальным олигархическим управлением».