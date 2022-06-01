Тбилиси, 1 июня, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили крайне негативно отреагировал на недавнее заявление Европейской народной партии по Грузии, сообщает 1 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Parliament.ge Шалва Папуашвили

Папуашвили сказал, что заявление ЕНП является частью кампании грузинской оппозиции, направленной на то, чтобы помешать Грузии получить статус кандидата на членство в Европейском союзе. В этой связи он отметил, что заявление ЕНП на самом деле было подготовлено оппозиционным «Единым национальным движением» Грузии.

Спикер считает, что политическая повестка дня ЕНД и всей грузинской оппозиции игнорирует интересы страны и грузинского народа.

Папуашвили назвал пустое место, демонстративно зарезервированное за экс-президентом Михаилом Саакашвили, «насмешкой над фундаментальными европейскими ценностями, идеей справедливости, желанием грузинского народа вершить правосудие и правлением закона».

Напомним, что на съезде ЕНП было принято заявление, в котором было сказано, что Грузия находится под «неформальным олигархическим управлением».