Балашов, Саратовская область, 1 июня, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Жительницу города Балашова Саратовской области признали виновной в убийстве мужа. Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает региональное следственное управление СКР.

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Установлено, что утром 26 мая 2021 года 32-летняя женщина находилась совместно с 36-летним супругом дома. Между супругами возник конфликт, во время которого женщина нанесла мужу удар клинком ножа в область груди слева. Супруга, осознав произошедшее, вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Согласно экспертизе, смерть пострадавшего наступила в результате колото-резанного ранения передней поверхности грудной клетки слева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 1 января 36-летний мужчина вместе с отцом находились в квартире дома по улице Батавина в Саратове, где употребляли спиртные напитки. Во время застолья между родственниками возник конфликт, в ходе которого отец вооружился кухонным ножом и ударил им сына в область живота.

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