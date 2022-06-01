Туапсинский район, Краснодарский край, , 16:54 — REGNUM Экологический класс с уникальной лабораторией для исследований, аэропонной и многоярусной гидропонной установками открыла глава Росприроднадзора Светлана Радионова в рамках международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» на территории всероссийского детского центра (ВДЦ) «Орлёнок». Как сообщает пресс-центр международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», его создали при поддержке ПАО «Полюс».

Росприроднадзор открыл экологический класс в «Орлёнке» Пресс-центр международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого»

«Вы знаете о нашем детском экологическом проекте «Экология — дело каждого». И многие в нем участвуете. Присылаете свои работы. То, что вы здесь — ваша заслуга. Активность и неравнодушие к природе дали вам билет сюда — в «Орленок». Кто-то из вас прислал больше сотни работ, а многие привели в проект своих друзей. И когда таких болеющих за сохранение моря, воздуха, земли станет больше, чем тех, кто думает, что я могу сделать, вместе мы сможем сделать планету чище и здоровее», — сказала Светлана Радионова на открытии класса.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования после открытия класса провела урок по «Экологии», где пообщалась с ребятами и ответила на их вопросы.

«Я здесь, чтобы донести единственную мысль: экология — дело каждого. Когда происходит экологическая катастрофа, например, прорывает нефтяную трубу в море, Росприроднадзор подобно службе скорой помощи выезжает на место, чтобы остановить уничтожение природы — купировать боль», — рассказала Светлана Радионова на встрече с орлятами.

В классе «Экологии» Росприроднадзора школьники смогут углубленно изучать биологию и химию, проводить исследовательские работы. Здесь установлено новое современное оборудование: стеллаж для проращивания семян и выращивания рассады многолетних и однолетних цветов, для разведения плодовоовощной продукции в зимне-осенний период. В классе установлена аэропонная установка — пропагатор для черенкования комнатных и декоративных плодово-ягодных растений, а также многоярусная гидропонная система для выращивания зелёных насаждений и оборудование для организации проектной и исследовательской работы.

Росприроднадзор открыл экологический класс в «Орлёнке» Пресс-центр международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого»

«Международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого» — это проект, благодаря которому мы увидели новое поколение. Этим детям в скором времени решать вопрос чистоты нашей планеты, и уже сейчас ребята предлагают решения недетских экологических проблем. Наша задача поддержать их, дать хороший старт. Открытие экокласса — очень своевременное решение. Углубленное изучение биологии поможет ребятам лучше понять не только, как сохранить природу, но и почему это важно делать», — сказал заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков.

Открытие класса «Экологии» в ВДЦ «Орлёнок» прошло в рамках проведения премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Главная миссия проекта — вовлечь детей и подростков в тему сохранения окружающей среды и бережного отношения к природе. В классе будут обучаться как дети из профильных экологические смен, в том числе активные участники премии Росприроднадзора, так и ребята из других отрядов. Полсотни активных участников премии получили бесплатные путёвки в «Орленок» на смену, которая проходит до 19 июня этого года. Путёвки предоставил федеральный партнёр проекта АО «ОХК «Уралхим». В этом году уже поступили заявки от детей и подростков из всех 85 регионов России и 15 зарубежных стран. Принять участие в проекте могут все желающие от 6 до 17 лет, подав заявку на сайте https://экологияделокаждого. рф.