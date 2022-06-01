Москва, , 16:44 — REGNUM Об экстраординарной ситуации с сфере обеспечения безопасности России и Донбасса заявил 1 июня российский президент Владимир Путин на встрече с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Президент заявил, что те действия, которые осуществляются в России по обеспечению безопасности страны, а также по поддержке «наших людей в Донбассе», выходят за рамки обыденности. «Это, конечно, экстраординарная ситуация», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что необходима постоянная поддержка материнства и детства в стране. Руководство страны «сосредотачивает определённые усилия» на этом направлении и планирует помогать семьям и дальше.

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