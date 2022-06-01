Москва, 1 июня, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Отношения между разными странами зависят от конкретных людей и групп, поэтому России нужно работать с гражданским обществом. Об этом ИА REGNUM 30 мая сообщил казахстанский адвокат Галым Нурпеисов.

Advokatura.kz Галым Курманжанович Нурпеисов

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что «мы будем полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность, и которые не «пляшут под чужую дудку». Может быть, Сергей Викторович и прав. Но не страны определяют отношение. Отношение определяют вполне конкретные люди, гражданское общество. Поэтому я сего словами согласен лишь отчасти», — заявил эксперт

По мнению адвоката, «в каждой стране есть группы с полярными взглядами».

«Надо работать с группами. С конкретными людьми. Это мое мнение» — заключил Нурпеисов.

Напомним, что адвокат Галым Нурпеисов осуществлял защиту и представляет интересы казахстанского политзаключённого Ермека Тайчибекова.