Адвокат из Казахстана призвал Россию работать с гражданским обществом
Москва, 1 июня, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Отношения между разными странами зависят от конкретных людей и групп, поэтому России нужно работать с гражданским обществом. Об этом ИА REGNUM 30 мая сообщил казахстанский адвокат Галым Нурпеисов.
«Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что «мы будем полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность, и которые не «пляшут под чужую дудку». Может быть, Сергей Викторович и прав. Но не страны определяют отношение. Отношение определяют вполне конкретные люди, гражданское общество. Поэтому я сего словами согласен лишь отчасти», — заявил эксперт
По мнению адвоката, «в каждой стране есть группы с полярными взглядами».
«Надо работать с группами. С конкретными людьми. Это мое мнение» — заключил Нурпеисов.
Напомним, что адвокат Галым Нурпеисов осуществлял защиту и представляет интересы казахстанского политзаключённого Ермека Тайчибекова.