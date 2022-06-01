Лондон, 1 июня, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что его уход с должности главы правительства станет безответственным решением, сообщает 1 июня газета Telegraph.

Борис Джонсон

По его словам, он не может уйти в отставку во время роста цен в стране и кризиса на Украине.

«Я много и долго думал об этом, и я просто не могу причин назвать мой уход в отставку в нынешней ситуации ответственным решением», — цитирует газета Telegraph слова Джонсона.

Такое заявление он сделал на фоне слухов о скором вотуме недоверия, который будет вынесен после потери поддержки большинства парламентариев от Консервативной партии.

Поводом для требований отставки Джонсона объявлено его участие в увеселительных мероприятиях в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.

Истинные причины отставки Джонсона публично не указываются.