Москва, 1 июня, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Российская идеология должна строиться на социологически зафиксированном консенсусе. Об этом 1 июня заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе на тему «Россия: какой образ будущего отвечает целям национального развития?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Круглый стол на тему «Россия: какой образ будущего отвечает целям национального развития?» в пресс-центре ИА REGNUM

«Нужна ли нам идеология? Мы хорошо помним и знаем, что такое правящая идеология. Парткомы. Это ложь, лицемерие, пустословие и попытки лицемерного же диктата», — заявил Колеров.

«Я не хочу такой идеологии. Плавали, знаем. Это с одной стороны. С другой стороны, я вижу, кто более всего борется за то, чтобы у нас в стране была учреждена какая-то единая официальная идеология. Никого не хочу обидеть — это те, которые уже её придумали, сидя у себя придумали на кухне», — продолжил он.

Колеров подчеркнул, что Россия —большая многонациональная страна, сложный народ, который никогда не будем государством с этническим диктатом.

«Мы должны отвергать сразу — окончательно. Но постоянно этот разговор ведётся», — отметил он.

«Я готов согласиться, что нам нужно сформулировать какую-то единую идеологию. Но это не должен быть такой толщины трактат — никто кроме самого автора это изучать, конспектировать не будет. Значит, нам нужно действительно определить штучные, считанные понятия, которые должны ложиться в основу консенсуса, который, мы видим, есть. Социологически зафиксированный консенсус», — указал Колеров.