Казань, 1 июня, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 1 июня провели 6 466 860 лабораторных исследований на наличие коронавируса в материале от людей, включая прибывших из-за рубежа. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Тест на коронавирус

По данным ведомства, в республике только за прошедшие сутки на коронавирус провели 8279 исследований. Охват тестированием за последние семь дней составил 209 исследований на 100 тыс. населения.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии зарегистрировано 150 196 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 145 577 пациентов, скончались 1995 человек.

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