Минск, , 16:37 — REGNUM «Драконовские законы» в Белоруссии исходят от уроженцев России и депутата из Шкловского района (расположен недалеко от белорусско-российской границы, там начинал трудовую деятельность Александр Лукашенко). Об этом говорится в материале белорусского прозападного издания «Зеркало», опубликованном 1 июня.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«С конца 2020 года правовая сфера Белоруссии начала кардинально меняться. Если в предыдущие годы законодательство пусть медленно, но менялось в более либеральную сторону, то после президентских выборов и последовавших протестов в стране началась реакция. Ряд ключевых правовых актов был изменён в сторону ужесточения», — утверждают журналисты «Зеркала».

Издание называет трёх депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии, которые якобы предлагали наиболее одиозные поправки в законодательство после 2020 года, и при этом подчёркивает их происхождение. Речь идёт об уроженце Приморского края России Олеге Белоконеве, Александре Дубове, родившемся в городе Вязники Владимирской области, и Марине Ленчевской родом из деревни Евдокимовичи Шкловского района Могилёвской области Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, сайт «Зеркало» был создан 8 июля 2021 года после блокировки в Белоруссии портала TUT. BY. Сотрудники «Зеркала» подчеркивают, что проект закончит свою работу как только заблокированный TUT. BY сможет законно работать в республике. Суд в Минске признал экстремистскими материалами информационную продукцию сайта «Зеркало».