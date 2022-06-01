Минск, 1 июня, 2022, 16:37 — ИА Регнум. «Драконовские законы» в Белоруссии исходят от уроженцев России и депутата из Шкловского района (расположен недалеко от белорусско-российской границы, там начинал трудовую деятельностьАлександр Лукашенко). Об этом говорится в материале белорусского прозападного издания «Зеркало», опубликованном 1 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«С конца 2020 года правовая сфера Белоруссии начала кардинально меняться. Если в предыдущие годы законодательство пусть медленно, но менялось в более либеральную сторону, то после президентских выборов и последовавших протестов в стране началась реакция. Ряд ключевых правовых актов был изменён в сторону ужесточения», — утверждают журналисты «Зеркала».

Издание называет трёх депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии, которые якобы предлагали наиболее одиозные поправки в законодательство после 2020 года, и при этом подчёркивает их происхождение. Речь идёт об уроженце Приморского края РоссииОлеге Белоконеве, Александре Дубове, родившемся в городе Вязники Владимирской области, иМарине Ленчевской родом из деревни Евдокимовичи Шкловского района Могилёвской области Белоруссии.

Как сообщалоИА REGNUM, сайт «Зеркало» был создан 8 июля 2021 года после блокировки в Белоруссии портала TUT. BY. Сотрудники «Зеркала» подчеркивают, что проект закончит свою работу как только заблокированный TUT. BY сможет законно работать в республике. Суд в Минске признал экстремистскими материалами информационную продукцию сайта «Зеркало».