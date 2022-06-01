Бухарест, , 16:27 — REGNUM В Румынии стартовала новая масштабная программа социального обеспечения, предусматривающая выделение средств на покупку продуктов питания и предметов гигиены для малоимущих граждан страны. Об этом 1 июня сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Отто Фрелло. Пикник бедняков (фрагмент)

Согласно официальной информации, соответствующие средства в размере 250 леев ($54) будут перечисляться соискателям на специальные электронные ваучеры, имеющих вид банковских карт. Указанные ваучеры будут выдаваться непосредственно на руки пенсионерам, инвалидам, главам многодетных семей и лицам без определенного места жительства.

По состоянию на сегодняшний день, государственную помощь получили два с половиной миллиона жителей Румынии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии объявили о реализации нового пакета социальных мер