Тюмень, 1 июня, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В Тюмени семьи из Донецкой и Луганской Народных Республик, проживающие в гостинице «Колос», отпраздновали День защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии"Единой России».

Пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России» Футболки для защитников Донбасса

Праздник состоялся 1 июня. Тюменские молодогвардейцы провели мастер-класс для детей и родителей по кастомизации одежды в пункте временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР. Совместно с активистами дети из Донбасса разукрасили белые футболки для сотрудников Росгвардии. С помощью красок юные художники оставили отпечатки своих ладоней в форме символа Z на белых футболках.

Пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России» Дети из Донбасса в играют и смеются в Тюмени

«По прибытии в Тюмень беженцы из Донбасса и с территории Украины испытывают сильный стресс, особенно дети. Наша задача — оказать им психологическую помощь, помочь наладить мирную жизнь. Сегодня дети поиграли в мяч, приняли участие в развивающих играх и кастомизации футболок. Положительные эмоции в юном возрасте крайне важны, ведь воспоминания о детстве влияют на будущую жизнь человека», — прокомментировал акцию координатор «Молодой гвардии» по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

Пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России» Юные художники разукрашивают футболки для росгвардейцев

В тюменском областном отделении «Молодой гвардии» напомнили, что продолжается сбор гуманитарной помощи для для беженцев из ДНР и ЛНР. Участие может принять любой желающий, для этого необходимо связаться с проект-менеджерами «Молодой гвардии» через сообщения в группе «ВКонтакте» или по номеру телефона: +7 (3452) 79-87-43.