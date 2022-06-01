Бишкек, 1 июня, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Киргизии среднерыночная цена на сахар достигает 90 сомов (70 рублей) за килограмм, на растительное масло — 160 сомов (125 рублей) за литр, на бензин Аи-92 и дизельное топливо — 64 сома (50 рублей) за литр. Об этом сообщает госслужба антимонопольного регулирования.

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В ведомстве отмечают, что для стабилизации цен на продовольственные товары правительство республики ввело временный запрет на вывоз из страны пшеницы, муки, растительного масла и сахарного песка, а также установило нулевую ставку налога на добавленную стоимость на сахар и растительное масло.

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Кроме того, для насыщения внутреннего рынка продукцией первой необходимости по линии фонда госматрезервов провели товарные интервенции и закупку для создания стратегического запаса пшеницы, растительного масла, муки, сахара и отрубей.

Также антимонопольный орган заключил соглашения о сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции, Министерством сельского хозяйства с одной стороны и предприятиями мукомольной отрасли и производителями, импортерами и продавцами сахара — с другой.

В результате торговые сети начали продавать сахарный песок населению по социальной цене в 79 сомов (62 рубля) за килограмм — с ограничением в один килограмм в руки в сутки по дисконтным картам.

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