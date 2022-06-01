Дюссельдорф, Германия, 1 июня, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Усилить использование возобновляемых источников энергии в Германии предложил глава правительства региона Северный Рейн — Вестфалия Хендрик Вюст в интервью Deutsche Presse-Agentur.

Джованни Баттиста Тьеполо. Ветер

Комментируя последствия проходящей на Украине спецоперации ВС России по демилитаризации и влияние антироссийских санкций и контрсанкций, Вюст сказал, что безопасность страны требуется укреплять, причём вопрос «как?» — дискуссионный.

Хендрик Вюст «Германия должна стать независимой от импорта российских энергоносителей как можно быстрее. Вот почему мы должны ускорить распространение возобновляемых источников энергии».

А чтобы вновь не оказаться в зависимости от кого-то, особенно от «авторитарных режимов», Берлину следует диверсифицировать источники энергии, а также поставщиков, укрепляя сотрудничество «с нашими партнёрами в Европе и США».