Москва, , 16:23 — REGNUM Более 120 тысяч человек приняли участие в мероприятиях по случаю Дня химика, организованных в городах присутствия ФосАгро.

В честь профессионального праздника на городских площадях в Апатитах, Череповце, Волхове и Балакове впервые после пандемии прошли спортивные, культурные, патриотические и детские мероприятия. Гости участвовали в массовых забегах и велопараде, наблюдали за выступлениями уличных театров, слушали выступления хоровых коллективов.

Трудовой коллектив АО «Апатит» (череповецкий производственный комплекс ФосАгро) накануне Дня химика был награжден Почетным знаком РФ «За успехи в труде». Указ о награждении с формулировкой «за достигнутые высокие показатели в производственной деятельности» подписал Президент России Владимир Путин.

Вручая высокую государственную награду, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан отметил большой вклад Группы «ФосАгро» в устойчивое развитие отечественной экономики и обеспечение продовольственной безопасности страны.

«Я рад по поручению Президента Российской Федерации вручить коллективу АО «Апатит» высокую государственную награду за особые заслуги перед государством и достигнутые высокие показатели в труде. Это награда всему трудовому коллективу. Искренне благодарю тружеников предприятия за плодотворную и добросовестную работу, за преданность делу и высокие результаты. Ваш высокий профессионализм, уникальные знания и опыт, ежедневная кропотливая деятельность способствуют росту авторитета, лидерства и конкурентоспособности нашей страны, служат заделом для ее прекрасного будущего. Поздравляю с праздником и желаю дальнейших успехов!» — сказал Александр Гуцан.

Высокой оценкой заслуг трудового коллектива Волховского филиала АО «Апатит» стала Благодарность Президента РФ Владимира Путина. Ее вручил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Ильин.

На торжественных собраниях по случаю праздника 266 сотрудников предприятий получили награды, звания и грамоты разной степени достоинства. В Апатитах состоялось традиционное вручение автомобиля лучшему обогатителю, которым в этом году стал дробильщик апатит-нефелиновой обогатительной фабрики №3 Виталий Шиленок.

Ко Дню химика волховские химики приурочили открытие после обновления сквера им. В. П. Почивалова. Здесь был восстановлен фонтан и фонари, обновлены пешеходные дорожки, установлены качели и детская площадка. Появились современные скамьи в виде ступенчатого амфитеатра.

В Волхове же состоялась научно-практическая краеведческая конференция «От ВАЗа к ФосАгро» и запуск второго экологического поста контроля состояния атмосферного воздуха. В Балаковском и Волховском филиале ко Дню химика были обновлены доски почета. Вечером для химиков на городских площадях выступили популярные артисты.