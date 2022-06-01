Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) даёт следствию пояснения и готов предоставить все необходимые материалы по объектам, перечисленным в постановлении ГСУ СКР по Петербургу о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий неустановленными сотрудниками комитета, сообщили 1 июня ИА REGNUM в пресс-службе КГИОП.

Напомним, после коллективного обращения муниципальных депутатов и парламентариев Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в СКР с просьбой разобраться в процессе сноса исторических зданий в центре Северной столицы, которые, по мнению авторов обращения, разрушают намеренно в интересах строительного бизнеса, Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило угловое дело о превышении должностных полномочий сотрудниками.

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«КГИОП не является органом, уполномоченным на определение или изменение дат постройки зданий и на согласование данной процедуры», — подчеркивают в комитете.

Что касается «выдачи заключений о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия», в ведомстве пояснили, что расположение или не расположение того или иного здания в зоне охраны определяется не заключением КГИОП, а открытыми данными в Законе Санкт-Петербурга № 820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия…».

В комитете указали, что историческое здание — это здание, строение, сооружение, не являющееся объектом (выявленным объектом) культурного наследия, относящееся к нескольким историческим периодам. В зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных в исторически сложившихся центральных районах Санкт-Петербурга, а также в Невском районе Санкт-Петербурга, — построенное до 1917 года (год постройки включительно, — прим. ред.). В зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных за пределами исторически сложившихся центральных районов Петербурга (за исключением Невского района Санкт-Петербурга), — построенное до 1957 года, деревянное одно-двухэтажное здание, строение, сооружение — построенное до 1917 года (год постройки определяется в соответствии с учетно-технической документацией об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации, — прим. ред.).

«Таким образом, историческое здание по определению не может находиться в границе территории объекта культурного наследия, — подытожили в комитете. — Заключение КГИОП о соответствии проектных решений режиму зон охраны само по себе не дает право что-либо демонтировать, на это также существуют уполномоченные органы».

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Также в ведомстве напомнили, что в силу положений федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» кадастровый учет зданий, в том числе сведений об их годах постройки, осуществляется подразделениями Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу.

«Проведение исследований по установлению года постройки зданий к компетенции КГИОП не относится», — подчеркнули в пресс-службе, указав, что заключение о соответствии проектных решений предполагаемого к строительству объекта недвижимости не является документом, дающим право осуществлять демонтаж существующих на земельном участке зданий.

«Подобным документом является разрешение на строительство, полномочия на выдачу которого предоставлены, в силу градостроительного законодательства, Службе государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга», — пояснили в пресс-службе КГИОП.

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