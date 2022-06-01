Тбилиси, , 18:49 — REGNUM Европейская народная партия опубликовала специальное заявление, в котором говорится, что неформальное, олигархическое правление Грузией нанесло стране большой вред, сообщает 31 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«ЕНП внимательно следит за ухудшением демократии в Грузии в последние годы. Неформальное, олигархическое правление в стране подорвало благое управление и привело к продолжающейся эрозии демократических институтов, включая независимую судебную систему, свободу СМИ, политически равные условия и свободные и справедливые выборы», — говорится в заявлении.

ЕНП считает уголовное преследование экс-президента Михаила Саакашвили «клеветнической пропагандой», бесчеловечно унижающей его достоинство. Тюремное же заключение гендиректора «Мтавари архи» Ники Гварамии ЕНП расценивает как «угрозу свободе СМИ в Грузии и сокращение пространства для критических высказываний в адрес правительства».

В заявлении констатируется, что Грузия, являвшаяся некогда лидером Восточного партнёрства ЕС, потеряла свои «с трудом заработанные демократические полномочия, и сомнения в её европейских устремлениях продолжают расти».

ЕНП требует от грузинского правительства «более чётко, чем когда-либо прежде, продемонстрировать свою приверженность европейскому пути Грузии».

Грузинское правительство также было обвинено в использовании судебной системы «в качестве инструмента против своих политических оппонентов, что, на взгляд ЕНП, «серьёзно подрывает процесс европейской интеграции Грузии».

Напомним, что созданная в 1976 году, как объединение правоцентристских политических организаций Европы, ЕНП япляется крупнейшей и самой влиятельной партией Европейского парламента. Следует отметить, что сформированная Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение», ныне — основная оппозиционная сила в Грузии, явлется членом ЕНП. А под «олигархом» в заявлении явно подразумевался бывший премьер-министр и долларовый миллиардер Бидзина Иванишвили.