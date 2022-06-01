* запрещённая в России организация

Донецк, 1 июня, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Сдавшиеся в плен солдаты «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) замещают в лечебных учреждениях Донецка раненых бойцов Народной милиции ДНР. Об этом ИА REGNUM сообщил политолог из ДНР на условиях анонимности.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России). Украина

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«Раненых из «Азова» разместили на одном из этажей самой хорошей, самой снабжаемой 15-й больницы Донецка. При этом раненых бойцов НМ ДНР выставили на улицу», — сообщил собеседник агентства.

«Это нарочито показушный акт, не отвечающий интересам народа Донбасса, который сражался восемь лет против этих татуированных упырей», — заключил политолог.

Напомним, что 16 мая солдаты ВСУ и полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдались в плен ВС РФ.