Калуга, , 16:44 — REGNUM Учебный центр Службы милосердия, созданный на базе калужского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», начал работу 1 июня в Калуге. Данный проект реализуется в 50 российских регионах. Его основная цель — научить правильному уходу за пациентами, нуждающимися в посторонней помощи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя калужского регионального отделения Российского Красного Креста Ларису Пахомову.

Красный Крест ИА REGNUM

В новом учебном центре будут на постоянной основе организованы профессиональная подготовка социальных работников, младших сестёр по уходу и сиделок в рамках обучающей программы Российского Красного Креста «Помогающие профессии», а также бесплатные мастер-классы для граждан, ухаживающих за своими родственниками. В день открытия в центре прошел первый мастер-класс для граждан по родственному уходу. Профессиональная подготовка социальных работников начнётся в середине июня. В 2022 году планируется обучить не менее 300 человек.

«Центр оснащен специальным оборудованием, два сотрудника прошли специальное обучение в Москве по программам дополнительного профессионального образования. Мы разработали серию уроков, направленных на информирование, консультирование, обучение и психологическую поддержку лиц, осуществляющих уход за людьми с выраженным снижением способности к самообслуживанию», — отметила Лариса Пахомова

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России. В 2022 году она отмечает 155-летие со дня своего основания. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России она осуществляет свою деятельность в 84 регионах, в том числе в Калужской области.

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