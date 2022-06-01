Ставрополь, 1 июня, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в скором времени предстанут перед судом трое участников преступного сообщества, которые с июня 2014 года по май 2018 года участвовали в хищениях на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии на общую сумму более 6,4 млрд рублей.

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Банда состояла из трех структурных подразделений, в состав которых в разное время были вовлечены девять участников. Среди них были руководители одного из банков и ряда компаний.

«Путем заключения кредитных договоров, незаконного получения из бюджета налогового вычета — возмещения НДС, незаконного получения субсидий они похитили денежные средства в общей сумме более 6,4 млрд рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее были переданы в суд уголовные дела в отношении двоих участников преступного сообщества. Еще три члена банды в розыске. Обвинения утверждены в настоящее время в отношении руководителя структурного подразделения, входящего в преступное сообщество, и еще двоих участников аферы. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и участии в преступной организации, а руководителя — в руководстве ею.

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