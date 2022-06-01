Ростов-на-Дону, , 16:11 — REGNUM Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения предполагаемому убийце семилетнего мальчика, тело которого в вещевой сумке было обнаружено в реке Темерник 30 мая. Сегодня, 1 июня, отец ребёнка отправлен под стражу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Арест Дарья Антонова © ИА REGNUM

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32-летний житель Ростова-на-Дону арестован на два месяца. Под стражей он пробудет до 29 июля 2022 года.

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Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, продолжаются.

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