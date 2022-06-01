Москва, 1 июня, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Штат дипломатического представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Москве предварительно составит около 20 человек. Об этом 1 июня рассказала журналистам посол ДНР в России Ольга Макеева.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«Я думаю, что порядка 20 человек будет штат посольства», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из Новосибирской области сегодня, 1 июня, была отправлена рекордная партия гуманитарного груза — более 51 тонны — для жителей Донецкой Народной Республики.