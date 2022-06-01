Златоуст, Челябинская область, , 16:07 — REGNUM Похитители чугунных батарей задержаны в городе Златоусте (Челябинская область), сообщили 1 июня в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардия Rosgvard.ru

Задержание провели бойцы вневедомственной охраны Росгвардии накануне, 31 мая, оказав помощь полиции.

Группе задержания сообщили из полиции, что у входа в аптеку замечены двое, чьи приметы схожи с указанными в ориентировке на подозреваемых в краже около тонны чугунных батарей с территории детского сада.

Мужчин — четырежды судимого 32-летнего и ранее не судимого 38-летнего жителей Златоуста — задержали. Информация в отношении златоустовцев подтвердилась.

Добавим, что ориентировка на подозреваемых была выставлена отделом полиции «Новозлатоустовский» утром этого же дня.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Чебаркуля пытался украсть дорогой автомобиль при помощи эвакуатора