Ярославль, 1 июня 2022, 16:04 — REGNUM Начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин освобождён от занимаемой должности указом Владимира Путина. Об этом сообщает РБК.
На его место назначен полковник полиции Алексей Школкин, ранее возглавлявший УМВД России по Одинцовскому району Подмосковья.
Интересно, что Липилин и Школкин ранее работали вместе в Подмосковье. В частности, именно Липилин представлял Школкина при назначении начальником одинцовской полиции. Тогда Андрей Липилин был замначальника ГУ МВД России по Московской области, то есть являлся руководителем Алексея Школкина.
В Ярославском УМВД смену руководителя пока не комментируют.
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