Ярославль, , 16:04 — REGNUM Начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин освобождён от занимаемой должности указом Владимира Путина. Об этом сообщает РБК.

Алексей Школкин (слева) и Андрей Липилин (по центру) odin.ru

На его место назначен полковник полиции Алексей Школкин, ранее возглавлявший УМВД России по Одинцовскому району Подмосковья.

Интересно, что Липилин и Школкин ранее работали вместе в Подмосковье. В частности, именно Липилин представлял Школкина при назначении начальником одинцовской полиции. Тогда Андрей Липилин был замначальника ГУ МВД России по Московской области, то есть являлся руководителем Алексея Школкина.

В Ярославском УМВД смену руководителя пока не комментируют.

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