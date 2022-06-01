Тамбов, 1 июня, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

1 июня были госпитализированы восемь пациентов с коронавирусом. Всего в области зарегистрировано 116 тыс. 925 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 113 тыс. 711 пациентов, в том числе 63 — за последние сутки.

За весь период скончались 2414 человек. Подтвержден один новый летальный случай.