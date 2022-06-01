Казань, , 16:22 — REGNUM В отношении 35-летнего жителя города Казани завершено расследование уголовного дела по обвинению в распространении порнографических материалов и совершении развратных действий. Мужчина полностью признал свою вину и до решения суда находится под домашним арестом, сообщает следственное управление СКР по РТ.

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По версии следствия, с апреля по август 2020 года, мужчина со своего мобильного телефона с фейковой страницы в одной из соцсетей рассылал пользовательницам, в том числе несовершеннолетним, фото- и видеоматериалы порнографического характера.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области 58-летний мужчина признан виновным в совершении пяти эпизодов преступления против половой неприкосновенности ребенка.

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