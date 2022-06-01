Уфа, 1 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Действие масочного режима могут приостановить в Башкирии. Об этом 1 июня сообщила руководитель Роспотребнадзора по региону Анна Казак, передает пресс-служба центра управления Башкирией.

Sev.gov.ru Масочный режим

По её словам, изменения в соответствующий указ намерен внести глава республики Радий Хабиров.

Казак отметила, что в регионе наблюдается спад заболеваемости, и не только COVID-19, но и другими острыми респираторными инфекциями.

«Именно это дало возможность сегодня приостановить действие масочного режима», — пояснила Казак.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров смягчил коронавирусные ограничения в республике.