Москва, 1 июня, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, по состоянию на 15:30 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,62% до $117,47 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Pixabay.com Добыча нефти

«Решение Еврокомиссии о принятии шестого пакета санкций против России, включающего частичное эмбарго на поставки российской нефти продолжает поддерживать спрос на мировом рынке.

Тем временем в Китае продолжают снимать пандемийные ограничения, что также поддерживает спрос.

В ближайшее время рынок ожидает решения ФРС США по ключевой ставке, что может стать стрессом для нефтяных цен.

Инфляция в США остается высокой, а значит, регулятор вынужден будет сокращать ликвидность», — пояснил эксперт.

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