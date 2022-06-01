Москва, , 15:58 — REGNUM Сегодня, 1 июня, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже снижается на 0,52%, до 61,17 рубля. Евро прибавляет 1,9%, торгуясь по 63,51 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Деньги Mezenmir

«С утра российская валюта подвергалась продажам, чему способствовало решение ЦБ разрешить операции на валютном рынке с плечами.

Однако развития продажи не получили, и сейчас рубль выглядит по отношению к основным валютам существенно бодрее.

Для иностранных инвесторов по-прежнему перекрыты возможности вывода валюты из страны, а приток валюты остается выше спроса на нее.

Вероятно, уровень 60-62 рублей за доллар будет выступать районом консолидации до следующей недели, а затем, ближе к заседанию ЦБ России 10 июня, возможны новые атаки на рубль», — пояснил эксперт.

Читайте также: Рубль в июне: поддержка целого комплекса факторов