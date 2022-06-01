Астрахань, , 15:58 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 12 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

1 июня выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 117 тыс. 156 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 113 тыс. 653 человека выписаны после курса лечения, в том числе 45 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 6 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.