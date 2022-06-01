Минск, , 15:58 — REGNUM Без удовлетворения апелляционные жалобы ряда белорусских оппозиционеров, включая Сергея Тихановского — мужа выехавшей в Литву экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, оставил Верховный суд Белоруссии. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба суда в своем телеграм-канале.

Сергей Тихановский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Верховный суд Республики Беларусь рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Статкевича Н. В., Тихановского С. Л., Сакова А. Н., Попова Д. Ю., Цыгановича В. В., Лосика И. А… Приговор Гомельского областного суда от 14 декабря 2021 года… оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Отметим ранее Гомельский областной суд признал Тихановского виновным по ряду уголовных статей — организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок — и назначил ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима