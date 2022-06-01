Магнитогорск, Челябинская область, , 15:57 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» подписал новый контракт с вратарём Василием Кошечкиным. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба клуба.

«Арена Металлург» Alexmagnitog

Отмечается, что новое соглашение клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 39-летним голкипером рассчитано до конца сезона 2022/23.

Кошечкин играл за «Металлург» в 2009–2010 годах и выступает с 2013-го. В составе команды он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). В завершившемся сезоне КХЛ он сыграл в 37 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых одержал 25 побед.

В составе сборной России Кошечкин стал победителем Олимпийских игр (2018) и чемпионом мира (2009).

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