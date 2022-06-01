Посёлок Сосново, Ленинградская область, 1 июня, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Ремонтные работы на федеральной трассе «Сортавала» в Ленинградской области начнутся на три дня раньше запланированного срока, уже 3 июня, предупредили 1 июня в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Пресс-служба Главы Республики Карелия Федеральная автотрасса «Сортавала»

К установке временных дорожных знаков, согласно утвержденной схеме, и последующему фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия подрядная организация приступит 3 июня, а не 6 июня, как планировалось ранее.

Напомним, на участке с 34-го по 57-й км от поселка Стеклянный до поселка Сосново в срок до 21 июля планируется устранение колейности с попеременным перекрытием по одной из двух полос движения и ограничением скорости до 50 км/ч на свободной полосе.

«Сначала работы будут вестись в сторону области, затем — в направлении Санкт-Петербурга», — подытожили в пресс-службе.