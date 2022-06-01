Москва, , 15:54 — REGNUM Ни Дания, ни Голландия никогда не зависели критически от российских газовых поставок, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У обеих стран есть альтернативные варианты получения газа по трубам из Северного моря, а также возможность приобретать сжиженный газ через терминалы на своей территории.

В то же время отказ от оплаты газа России в рублях вовсе не означает отказа от российского газа вообще.

Во-первых, тот же СПГ вполне может быть российским, кроме того, обе страны имеют возможность покупать русский газ у Германии. Впрочем, в обоих случаях это будет дороже, но эти страны значительно сильнее зависят от США, чем многие их соседи.

Поэтому они готовы идти на такие потери ради сохранения дружественных отношений с Америкой», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром с 1 июня прекращает поставки в Великобританию и Данию. По той же причине, что ранее в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды. Все они отказались платить за топливо в рублях.

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