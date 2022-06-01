Москва, 1 июня, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Ни Дания, ни Голландия никогда не зависели критически от российских газовых поставок, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

«У обеих стран есть альтернативные варианты получения газа по трубам из Северного моря, а также возможность приобретать сжиженный газ через терминалы на своей территории.

В то же время отказ от оплаты газа России в рублях вовсе не означает отказа от российского газа вообще.

Во-первых, тот же СПГ вполне может быть российским, кроме того, обе страны имеют возможность покупать русский газ у Германии. Впрочем, в обоих случаях это будет дороже, но эти страны значительно сильнее зависят от США, чем многие их соседи.

Поэтому они готовы идти на такие потери ради сохранения дружественных отношений с Америкой», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром с 1 июня прекращает поставки в Великобританию и Данию. По той же причине, что ранее в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды. Все они отказались платить за топливо в рублях.

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