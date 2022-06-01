Ярославль, , 15:55 — REGNUM 1 июня в Ярославской области вступила в силу мера поддержки для семей с детьми. Новорождённым будут выдавать подарки. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Подарочный комплект для новорождённых Ярославкой области yarregion.ru

Наборы закупаются за средства областного бюджета. В их состав входит комбинезон, плед, боди-кимоно, пелёнки, шапочка, слюнявчики, распашонка, памятка по уходу за ребёнком, поздравительная открытка и рамка для фото.

Первой партия подарков поступила в ЗАГСы, областной перинатальный центр и городскую больницу №1 Рыбинска. Выдавать их будут семьям при регистрации рождения ребёнка.