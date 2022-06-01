В Ярославской области начали выдавать подарки новорождённым
Ярославль, 1 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. 1 июня в Ярославской области вступила в силу мера поддержки для семей с детьми. Новорождённым будут выдавать подарки. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
yarregion.ru
Подарочный комплект для новорождённых Ярославкой области
Наборы закупаются за средства областного бюджета. В их состав входит комбинезон, плед, боди-кимоно, пелёнки, шапочка, слюнявчики, распашонка, памятка по уходу за ребёнком, поздравительная открытка и рамка для фото.
Первой партия подарков поступила в ЗАГСы, областной перинатальный центр и городскую больницу №1 Рыбинска. Выдавать их будут семьям при регистрации рождения ребёнка.