Киев, , 15:51 — REGNUM Европейский союз помогает Польше в финансовом вопрос в организации вывоза зерна с территории Украины. Об этом заявил в среду на брифинге в украинском поселке Бородянка польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий (сс) Kancelaria Premiera

«Польшу попросили (помочь в вывозе зерна с Украины), и я озвучил наши условия, мы получаем на этом основании также средства со стороны ЕС, чтобы увеличить пропускную способность, улучшить инфраструктуру, которая позволит вывозить зерно, товары с Украины на Ближний Восток, в Африку, другие страны», — сказал он.

Также глава польского правительства отметил, что вывоз украинского зерна был одной из главных тем прошедшего саммита ЕС.

«Это несколько десятков млн тонн зерна, около 50 млн тонн зерна в год, без которого Северная Африка, Ближний Восток могут столкнуться с серьезными проблемами с обеспечением продовольствием своего населения», — добавил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что за покупку нефти из РФ странами, не входящими в ЕС, Брюссель может начать вводить вторичные санкции.