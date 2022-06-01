Москва, , 15:50 — REGNUM Люди, которые забрасывают такие темы как исключение России из сделки по добыче нефти в информационное пространство, либо сами не понимают смысла ОПЕК+, либо рассчитывают, что этого не понимают те, кому они такие тексты адресуют, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На самом деле именно ОПЕК выгодно, что Россия согласилась согласовывать свою политику по добыче с картелем. То есть, выгода, конечно, обоюдная, но именно с участием России картель существенно увеличил свою способность влиять на мировое соотношение спроса и предложения и, главное, цены.

Ведь нарастить добычу для многих стран не такая уж большая проблема, но есть ещё и рентабельность, которая сильно сократится при падении цен. Сейчас же Россия, оставаясь в системе совместного регулирования добычи с картелем, вынуждена будет переориентировать потоки своего экспорта с Европы на Азию.

Разве это чем-то угрожает ОПЕК? Нет. Более того, если Россию их этой схемы исключить, она не станет добывать и продавать меньше нефти — напротив, может нарастить экспорт с дисконтом и серьезно подорвать бизнес всем странам объединения.

И это при том, что даже менее значимым членам картеля удавалось выторговать для себя лучшие условия за счет той же Саудовской Аравии, угрожая наращиванием добычи», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые страны — члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти ОПЕК+.

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