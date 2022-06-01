Москва, 1 июня, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Люди, которые забрасывают такие темы как исключение России из сделки по добыче нефти в информационное пространство, либо сами не понимают смысла ОПЕК+, либо рассчитывают, что этого не понимают те, кому они такие тексты адресуют, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«На самом деле именно ОПЕК выгодно, что Россия согласилась согласовывать свою политику по добыче с картелем. То есть, выгода, конечно, обоюдная, но именно с участием России картель существенно увеличил свою способность влиять на мировое соотношение спроса и предложения и, главное, цены.

Ведь нарастить добычу для многих стран не такая уж большая проблема, но есть ещё и рентабельность, которая сильно сократится при падении цен. Сейчас же Россия, оставаясь в системе совместного регулирования добычи с картелем, вынуждена будет переориентировать потоки своего экспорта с Европы на Азию.

Разве это чем-то угрожает ОПЕК? Нет. Более того, если Россию их этой схемы исключить, она не станет добывать и продавать меньше нефти — напротив, может нарастить экспорт с дисконтом и серьезно подорвать бизнес всем странам объединения.

И это при том, что даже менее значимым членам картеля удавалось выторговать для себя лучшие условия за счет той же Саудовской Аравии, угрожая наращиванием добычи», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые страны — члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти ОПЕК+.

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