Москва, , 15:55 — REGNUM Мир стоит на пороге продовольственного кризиса из-за действий Украины, ситуация с зерном находится на повестке дня. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 1 июня журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он напомнил, что украинские власти заминировали подходы к черноморским портам. Украина не отгружает пшеницу, хотя Россия этому никак не препятствует.

«Потенциально мы находимся на пороге весьма глубокого продовольственного кризиса, связанного с введение абсолютно незаконных ограничений в адрес одного из основных мировых поставщиков, то бишь нас, и связанного с действием украинских властей», — сказал Песков.

По его словам, Россия готова содействовать проходу судов, перевозящих зерно, до международных вод. Президент Владимир Путин детально разъяснил это главам ряда государств и правительств, а также генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гуттереш заявил, что мир не обойдётся без поставок продовольствия из России и с Украины.

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