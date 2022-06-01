Бухарест, , 15:48 — REGNUM Премьер-министр Румынии Николае Чукэ обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен со словами поддержки стремления Молдавии вступить в Евросоюз. Об этом он сообщил в соцсети Twitter.

Николае Чукэ Mapn.ro

«В беседе с главой Еврокомиссии я подчеркнул важность позитивного мнения о Молдавии, признания её европейской перспективы и рекомендации по статусу кандидата на вступление ЕС», — написал глава румынского правительства.

По этому же вопросу накануне в Брюссель отправилась президент Молдавии Майя Санду.

Напомним, в Кишинёве ожидают решения Брюсселя: присваивать ли Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС. Заявка на это было подана 3 марта. Предположительно решение должно быть объявлено на этой неделе. Также в Брюсселе рассматривают заявки Украины и Грузии.

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