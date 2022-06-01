Чебоксары, , 15:47 — REGNUM В Чебоксарах началось судебное разбирательство в отношении двух иностранных граждан, которых подозревают в незаконном сбыте наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Правоохранители полагают, что двое иностранцев через мессенджеры договорились с неустановленным следствием лицом о сбыте наркотиков и создании «условий для их постоянного личного потребления». Следствие установило, что обвиняемые должны были фасовать партии наркотиков и оборудовать тайники, планируя использовать закрытый сегмент Интернета для общения с потенциальными покупателями.

В надзорном ведомстве отмечают, что обвиняемые получили более 118 граммов наркотических средств, расфасовав их в удобные для сбыта упаковки.

Иностранцев задержали в октябре 2021 года в лесном массиве в Чебоксарах, наркотики у них были изъяты. Правоохранители считают, что они собирались оборудовать тайники с закладками.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, пп. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере»). Дело рассматривает Ленинский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под уголовное преследование попали двое 17-летних жителей Канаша, которых подозревают в наркопреступлениях. По версии следствия, они оборудовали тайник с запрещёнными веществами в одном из коллективных садов.

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