Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Пограничники при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы РФ, которую предприняли 14 иностранных граждан. Их пытались за взятку провести на борт грузового судна в морском порту Петербурга.

Задержание нарушителей Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как сообщили 1 июня в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, организаторы криминальной схемы собирались переправить нелегалов в страны Евросоюза морским путем с последующим получением статуса беженцев.

«В этих целях один из задержанных предпринял попытку дачи взятки в размере 18 тысяч долларов сотруднику Пограничного управления, однако, в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий иностранцы были задержаны на месте преступления в момент передачи части взятки», — рассказали в пресс-службе Погрануправления.

Органами ФСБ в отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконное пересечение государственной границы по ч. 3 ст. 322 УК РФ. Им грозит лишение свободы сроком до шести лет.

В отношении лица, обвиняемого в попытке даче взятки в особо крупном размере, расследование ведет следственный отдел по Кировскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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