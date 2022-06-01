Лос-Анджелес, США, 1 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Продюсер и режиссёр сериала «Очень странные дела» Шон Леви прокомментировал возможное участие актёра Райана Рейнольдса в финальном сезоне шоу. Об этом 1 июня пишет The Hollywood Reporter.

Dick Thomas Johnson Райан Рейнольдс

На вопрос, хотел бы Леви привлечь Рейнольдса к съёмкам в пятом сезоне проекта, режиссёр ответил, что ему нравится эта идея. «Я хочу увидеть эпизодическую роль Райана Рейнольдса где угодно. По правде говоря, моя карьера за последние полвека определялась «Очень странными делами» и моим сотрудничеством с Райаном, поэтому было бы очень странно, но приятно видеть, как сталкиваются два моих мира», — признался он.

ИА REGNUM напоминает, что Шон Леви и Райан Рейнольдс сотрудничали в двух проектах. Они вместе работали над картинами «Главный герой» и «Проект «Адам».