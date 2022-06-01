Краснодар, 1 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также в покушении на получение взятки. Об этом сообщили 1 июня в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

Бывший чиновник с октября 2017 года являлся председателем конкурсной комиссии по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства Краснодарского края, которым предоставлялись гранты на развитие материально-технической базы. Как установлено судом и следствием, в феврале 2019 года председатель сельскохозяйственного снабженческо-бытового потребительского кооператива обратилась к начальнику управления развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства за консультацией для получения субсидии. Чиновник сообщил ей, что может помочь ей в получении субсидии за вознаграждение в 4 млн рублей, которые нужно передать председателю конкурсной комиссии. Женщина сообщила о требовании правоохранителям. 30 апреля она передала деньги руководителю управления, который тем же вечером передал их замминистра.

Также, как доказано в суде, бывший замминистра с подельником в 2017–2018 годах пытались получить у председателей кооперативов взятки в 10 млн рублей. Однако получить удалось только 3,5 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела был наложен арест на 10 объектов движимого и недвижимого имущества фигурантов общей стоимостью свыше 19 млн рублей.

В СК уточнили, что бывший начальник управления ранее был признан виновным в получении взятки, с учетом заключенного со следствием мужчиной досудебного соглашения о сотрудничестве ему назначено наказании в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Бывшему заместителю министра сельского хозяйства Краснодарского края суд назначил наказание в виде в виде лишения свободы на срок 12 лет, со штрафом в доход государства в размере 15 миллионов рублей, он также лишён права занимать должности на госслужбе на 12 лет. Приговор в законную силу не вступил.